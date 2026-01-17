Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Мирна жителька Софіївки померла у лікарні від ран завданих російським дроном, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"У лікарні померла жінка, яку сьогодні близько 19:40 росіяни атакували з дрона у Софіївці. Медики відчайдушно боролися, аби врятувати жительку 1974 року народження. Однак поранення виявилися смертельними", - написав Прокудін у Телеграм.