Події
08:47 17.01.2026

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували Херсонську область, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Новорайськ, Берислав, Микільське, Монастирське, Понятівка, Антонівка, Придніпровське, Дніпровське, Софіївка, Велетенське, Кізомис, Молодіжне, Нововоронцовка, Станіслав, Бургунка, Веселе, Дудчани, Михайлівка, Новотягинка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, газові труби, господарчу споруду, зупинку громадського транспорту,  приватні гаражі та автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

