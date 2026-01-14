Інтерфакс-Україна
Події
11:42 14.01.2026

У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

1 хв читати

Людина загинула через російськи обстріли у м. Краматорськ Донецькій області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"Росіяни вночі завдали удару по житловому сектору міста. Зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа. Під завалами опинився чоловік, тіло якого дістали рятувальники. Загоряння ліквідували", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією, внаслідок ще одного російського обстрілу загорівся приватний житловий будинок і гараж, надзвичайники ліквідували пожежу.

Теги: #краматорськ #постраждалі #дснс #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

18:34 13.01.2026
Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

17:28 13.01.2026
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

12:46 13.01.2026
Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

10:42 13.01.2026
На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

08:38 13.01.2026
Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

06:52 13.01.2026
До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

01:48 13.01.2026
У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

01:16 13.01.2026
У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

Рада призначила Федорова міністром оборони

В Офісі Омбудсмана виявили громаду на Закарпатті, яка використала кошти для допомоги ВПО як бізнес

Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

В Україні збережеться снігова та морозна погода

Федоров у разі призначення міністром оборони проведе аудит у МО

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Разумков виступає проти позбавлення права на відстрочку всіх чоловіків 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА