У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

Людина загинула через російськи обстріли у м. Краматорськ Донецькій області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"Росіяни вночі завдали удару по житловому сектору міста. Зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа. Під завалами опинився чоловік, тіло якого дістали рятувальники. Загоряння ліквідували", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією, внаслідок ще одного російського обстрілу загорівся приватний житловий будинок і гараж, надзвичайники ліквідували пожежу.