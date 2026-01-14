Інтерфакс-Україна
12:54 14.01.2026

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Михайло Федоров заявив, що наразі у розшуку Міністерства оборони України перебувають 2 млн громадян.

"Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч в СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі", - заявив Федоров під час виступу у Верховній Раді в середу.

Як повідомлялося, в середу Верховна Рада призначила Федорова на посаду міністра оборони.

