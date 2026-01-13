Інтерфакс-Україна
Події
18:59 13.01.2026

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Міністерство оборони України підписало з громадською організацією "Фундація Пилипа Орлика" меморандум про співпрацю щодо об’єднання зусиль для збереження пам’ятки культурної спадщини – будинку, в якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський разом із родиною, повідомляє пресслужба міністерства.

"Меморандум передбачає, що "Фундація Пилипа Орлика" забезпечить фінансування реставраційних робіт та створення музею у цьому будинку", - йдеться у повідомленні.

Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор І. Сікорський з родиною – пам’ятка культурної спадщини, внесена постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 №32 до Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, та має охоронний номер 260087. Пам’ятка перебуває на балансі ДП "Центральний проектний інститут", яке входить до сфери управління Міноборони України.

 

