11:21 03.02.2026

Росіяни почали використовувати більше балістичних ракет – ПС ЗСУ

Росіяни в ході масованого удару по Україні вночі у вівторок, 3 лютого, застосували велику кількість балістичних ракет, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Масовавний удар, 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже-дуже багато балістики цього разу, ракет, що атакують по балістичній траєкторії. Саме тому з понад 70 ракет збито/перехоплено лише 38. Це великий показник з урахуванням балістики. Тому що крилатих ракет було всього 28, із них 20 було збито", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що щодо 6 ракет наразі інформація уточнюється, поки немає даних щодо влучань. Ймовірно, вони не долетіли до цілі.

Ігнат наголосив, що якщо раніше росіяни активно застосовували крилаті ракети "Калібр", "Х-101" або балістичні "Іскандер-М", але у вівторок були масовано застосовані Х-22/Х-32, "Циркон" та ймовірно "Онікс".

