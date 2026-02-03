Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

Житель селища Антонівка під Херсоном загинув та дев’ять жителів різних населених пунктів Херсонської області отримали поранення внаслідок російських обстрілів, серед постраждалих троє комунальників, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України у вівторок.

"Стало відомо, що 31-го січня в Антонівці в результаті скидання вибухівки з БпЛА загинув 40-річний чолові", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів, а також житлову забудову.

"У Білозерці окупанти атакували FPV-дроном територію комунального підприємства, внаслідок удару постраждав 39-річний працівник Вранці у мікрорайоні "Таврійський" внаслідок атаки ударним БпЛА постраждав 36-річний працівник комунального підприємства. Під артилерійськими ударами перебувала й центральна частина міста. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, магазин. Отримав поранення 59-річний працівник комунального підприємства", - розповіли в Нацполіції.