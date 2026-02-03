Інтерфакс-Україна
Економіка
12:10 03.02.2026

Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

Уночі та вранці вівторка РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на кілька регіонів України, внаслідок чого на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в Телеграм-каналі, також є пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах, в окремих областях вимушено застосовано аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За даними першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, сьогодні під ударом були Київська, Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Донецька та Сумська області.

Як уточнило "Укренерго", через значну кількість знеструмлених споживачів суттєво зменшилося споживання е/е: станом на 9:30 його рівень був на 7,9% нижчим, ніж у той самий час понеділка.

Але в усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, енергоємні процеси краще перенести на ніч – після 23:00.

Через складні погодні умови (ожеледь та обмерзання ліній електропередачі) на ранок повністю або частково були знеструмлені 68 населених пунктів у трьох областях: Одеській, Миколаївській та Херсонській.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній",  – зазначило "Укренерго".

Як повідомлялося, російські агресори вчергове атакували енергообʼєкти в Одеській області та ТЕС "ДТЕК", вони зазнали суттєвих пошкоджень.

За інформацією Міністерства енергетики, РФ атакувала кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами багатоповерхівки та електростанції – ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Унаслідок цього сотні тисяч сімей цілеспрямовано залишені без тепла, наголосило відомство.

3 лютого ЗС РФ обстрілювали Харків понад три години, завдаючи цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов.  Він зазначив, що міській владі доведеться ухвалювати важкі рішення, зокрема злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків.

 

 

Теги: #укренерго #енергетика #обстріли

