Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула – ОВА

Російські окупанти за минулу добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 2 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Миколаївці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок, 2 автомобілі і теплотрасу. У Малинівці зруйновано будинок. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і авто. В Олександрівці і Дружківці пошкоджено по 1 будинку.

У Надії Криворізької громади пошкоджено приватні будинки. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 7 будинків, в Іванівці – 6, у Грузькому та Торецькому – по 2.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 1357 людей, у тому числі 52 дитини.