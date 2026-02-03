Сили безпілотних систем уразили за добу 1152 ворожі цілі

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1152 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 276 одиниць особового складу, з яких 137 – ліквідовано; 47 точок вильоту БпЛА; 7 танків; 26 артилерійських систем; 62 одиниці автомобільної техніки; 15 мотоциклів; 165 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж лютого (01–02.02) знищено/уражено 2280 цілей, з них – 588 особовий склад противника", - повідомили СБС.