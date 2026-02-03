Інтерфакс-Україна
Події
09:50 03.02.2026

Зеленський після нічних обстрілів: РФ обирає терор та ескалацію, на неї потрібний максимальний тиск

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський констатує, що обстрілами України в ніч на вівторок РФ продемонструвала, що надала пріоритет терору над дипломатією, і тому на неї варто максимально посилити тиск.

" Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск", - написав Зеленський у вівторок в Телеграм, подякувавши країнам-партнерам за допомогу.

За словами президента, окупанти минулої ночі знов завдали прицільних ударів по українських об’єктах енергетики з використанням ударних дронів, балістичних та інших типів ракет.

"Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі у вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей. У столиці понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Вже тривають відновлювальні роботи.

 

