Інтерфакс-Україна
Події
10:00 03.02.2026

Києво-Печерська лавра через погіршення погоди тимчасово закривається для відвідування

1 хв читати
Києво-Печерська лавра через погіршення погоди тимчасово закривається для відвідування
Фото: Юрій Коганов/Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" (Київ) через погіршення погоди та критичне зниження температури тимчасово закривається для відвідування.

"На жаль, зима диктує свої правила. Через погіршення погоди та критичне зниження температури – від сьогодні Заповідник тимчасово закривається для відвідування. Це необхідне рішення, спрямоване на захист обʼєктів культурної спадщини, а також здоровʼя наших гостей та працівників", - йдеться в повідомленні заповідника.

Зазначається, що щойно на вулиці потеплішає, режим відвідування повернеться до звичного режиму.

Як повідомлялося, заповідника "Києво-Печерська лавра" частково відновив доступ для відвідувачів з 31 січня після попереднього закриття.

 

Теги: #відвідування #києво_печерська_лавра

