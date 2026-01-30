Києво-Печерська лавра частково відновлює доступ для відвідувачів з 31 січня

Фото: Юрій Коганов/Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" (Київ) частково відновлює доступ для відвідувачів з 31 січня.

"Лавра знову чекає на вас! Попри тимчасові технічні обмеження, заповідник відчиняє свої двері з 31 січня", - йдеться у повідомленні заповідника.

Зазначається, що наразі для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври, а виставкові зали та дзвіниця залишаються зачиненими.

Як повідомлялося, 23 січня у заповіднику повідомили, що територія та експозиційні об’єкти "Києво-Печерської лаври" будуть зачинені для відвідувачів до відновлення в мережі необхідних параметрів теплопостачання.

У ніч проти 24 січня об’єкти заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки. Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Так, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Пізніше генеральний директор заповідника Максим Остапенко повідомив, що печери "Києво-Печерської лаври" перебувають в стабільному стані після російського обстрілу.