Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

Північний апеляційний господарський суд переніс на невизначений термін розгляд по суті апеляції по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

"Сьогодні 18 грудня о 12.30 мало відбутися судове засідання по розгляду справи за позовом монастиря до Заповідника. За годину до початку розгляду ми отримали інформацію, що суддя, яка є членом колегії, пішла на лікарняний. Розгляд знову переноситься на не визначений час. Вже більше 2,5 роки Північний апеляційний суд не взмозі розглянути дану справу", - написала в.о. генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Світлана Котляревська в мережі Facebook.

Вона також зауважила, що суддя, яка пішла на лікарняний, раніше подала відвід від розгляду даної справи, але їй було в цьому відмовлено.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП). Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра".

11 серпня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври всіх відвідувачів.