20:25 07.01.2026

Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що екіпаж танкера Marinera/Bella-1 може бути притягнутий до відповідальності за будь-які відповідні порушення федерального законодавства та доправлений в США "за необхідністю".

"Було видано судовий ордер на арешт, який поширюється і на екіпаж, а отже, тепер екіпаж може бути притягнутий до відповідальності за будь-які відповідні порушення федерального законодавства. За необхідності їх доправлять до США для судового переслідування", - сказала вона під час брифінгу для преси у Білому домі.

Раніше МЗС Росії підтвердило, що серед екіпажу судна є громадяни РФ.

Як повідомлялось, Європейське командування ЗС США (EUCOM) підтвердило проведену в середу операцію із затримання нафтового танкера "Маринера", що йшов під російським прапором у Північній Атлантиці.

Пізніше Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення судна M/T Sophia в Карибському морі.

 

