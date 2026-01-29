Верховний Суд підтвердив законність внесення пивоварного заводу Карла Шульца до переліку об’єктів культурної спадщини Києва

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України залишив без задоволення касаційну скаргу щодо пивоварного заводу Карла Шульца за адресою Голосіївський проспект, 8 у Києві і підтвердив правомірність рішення про внесення комплексу будівель заводу до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Про це у четвер, 29 січня, повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації .

Комплекс будівель колишнього пивоварного заводу родини Шульців було визнано щойно виявленим об’єктом культурної спадщини у вересні 2023 року. Такий статус надає йому правовий захист відповідно до законодавства України.

Власник майна оскаржував відповідне рішення департаменту, стверджуючи, що охоронний статус обмежує можливості користування майном. Рішення суду першої інстанції було винесене на користь позивача, однак апеляційний адміністративний суд скасував це рішення та відновив охоронний статус об’єкта. Після цього справу передали до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтвердив законність дій департаменту.

Суд установив, що департамент діяв у межах чинного законодавства України, а об’єкт не може бути знищений або радикально перебудований.

Пивоварний завод Карла Шульца був заснований у другій половині ХІХ століття і вважався одним із найвідоміших промислових підприємств дореволюційного Києва. У різні періоди його продукція отримувала відзнаки на міжнародних виставках, а сама територія на Деміївці формувала цілий індустріальний квартал столиці. Упродовж останніх десятиліть частина корпусів перебувала в занедбаному стані, а навколо майбутнього комплексу тривали дискусії щодо можливого знесення чи реконструкції. Рішення Верховного Суду остаточно закріпило за об’єктом статус пам’ятки та визначило подальший вектор його збереження як елементу історичної забудови Києва.