У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

Фото: Мінкультури / https://mcsc.gov.ua/

У 2025 році унаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У відомстві зазначають, що ці дані є частиною системного обліку збитків, завданих українській культурі через бойові дії, обстріли та тимчасову окупацію територій. Водночас реальна кількість зруйнованих або пошкоджених об’єктів може бути більшою, оскільки на окремих окупованих територіях наразі неможливо провести повноцінну фіксацію наслідків.

За інформацією міністерства, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано пошкодження або руйнування 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Серед них — пам’ятки національного і місцевого значення, а також щойно виявлені об’єкти.

Найбільших втрат зазнали Харківська, Херсонська, Одеська, Донецька та Київська області разом зі столицею. Пошкодження зафіксовано загалом у 18 регіонах України. Серед об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали, — клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, заклади мистецької освіти, а також інші простори, які формують культурне життя громад.

У Міністерстві культури України наголошують, що цілеспрямоване знищення культурної спадщини є складовою війни проти української ідентичності, а зібрані дані використовують, зокрема, для міжнародної фіксації воєнних злочинів та подальшої роботи з відновлення культури після перемоги.



