12:45 27.01.2026

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Фото: Instagram Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп 24 січня провела закриту презентацію документального фільму Melania у Білому домі, присвяченого її життю та діяльності напередодні другої інавгурації президента Дональда Трампа. 

Як повідомило Reuters, показ відбувся у присутності президента США, членів родини першої пари та близьких друзів. Стрічка присвячена подіям, що передували інавгурації Дональда Трампа у 2025 році, і охоплює останні 20 днів цього періоду. 

Назва фільму — Melania. За даними медіа, його планують представити широкій публіці 30 січня 2026 року. 

Документальний фільм, знятий за участю самої першої леді, демонструє як її особисте життя, так і моменти підготовки до урочистостей, а також внутрішні аспекти перебування в адміністрації президента. 

За словами зовнішнього радника Меланії Трамп Марка Бекмана, це був перший повний перегляд стрічки для обмеженого кола глядачів перед світовим релізом. 

