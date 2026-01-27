Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Фото: Instagram Меланії Трамп

Перша леді США Меланія Трамп 24 січня провела закриту презентацію документального фільму Melania у Білому домі, присвяченого її життю та діяльності напередодні другої інавгурації президента Дональда Трампа.

Як повідомило Reuters, показ відбувся у присутності президента США, членів родини першої пари та близьких друзів. Стрічка присвячена подіям, що передували інавгурації Дональда Трампа у 2025 році, і охоплює останні 20 днів цього періоду.

Назва фільму — Melania. За даними медіа, його планують представити широкій публіці 30 січня 2026 року.

Документальний фільм, знятий за участю самої першої леді, демонструє як її особисте життя, так і моменти підготовки до урочистостей, а також внутрішні аспекти перебування в адміністрації президента.

За словами зовнішнього радника Меланії Трамп Марка Бекмана, це був перший повний перегляд стрічки для обмеженого кола глядачів перед світовим релізом.