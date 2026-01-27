У Національній філармонії 29 січня відбудеться концерт до Дня пам’яті Героїв Крут

Фото: Національна філармонія України

У Національній філармонії України 29 січня відбудеться концерт, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут.

Як повідомили організатори , подія присвячена вшануванню українських студентів-добровольців та курсантів, які 29 січня 1918 року під час Української революції вступили в бій із більшовицькими військами поблизу станції Крути, намагаючись зупинити їхній наступ на Київ.

У філармонії зазначили, що концерт задумано як музичний реквієм і мистецьке осмислення теми жертовності та боротьби за незалежність України.

До програми заходу увійшли твори українських композиторів і народні пісні, зокрема “Живи, Україно, живи для краси” на слова Олександра Олеся у виконанні Наталії Насікан, “Запорозький марш” Євгена Адамцевича, народні пісні “Ой Крути, славні Крути” та “Гей, ви, стрільці січовії”, “Мелодія” Мирослава Скорика в аранжуванні Володимира Чорнокондратенка, “Запалю свічу” Ірини Кириліної на вірші Романа Лоцмана, “Гей, ви, козаченьки” Геннадія Татарченка на вірші Вадима Крищенка, а також “Ой у лузі червона калина” Семена Чарнецького на слова Григорія Труха.

Крім того, прозвучать “Розпрягайте, хлопці, коней” в обробці Володимира Воєводіна, “Ніч яка, Господи, місячна, зоряна” на вірші Михайла Старицького, “Ой при лужку, при лужку”, варіації Андрія Дяченка на тему пісні “Ой, у полі криниченька” в аранжуванні Володимира Чорнокондратенка, “Синочки-соколята” Миколи Степаненка та Андрія Драгомирецького і “Україно” Тараса Петриненка.