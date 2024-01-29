Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті Героїв Крут ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність під час Української революції 1917-1921 років, Революції гідності та російсько-української війни", - йдеться в повідомленні на сайті президента в понеділок.

Зазначається, що в церемонії також узяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава Служби безпеки Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заступник глави Офісу президента Роман Машовець.

Також зазначається, що квіти до пам'ятного хреста поклали курсанти вищих військових навчальних закладів: Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Національної академії Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Глава держави також ушанував пам'ять загиблого в серпні 2014 року на Донбасі Марка Паславського, а також героя Небесної Сотні Олександра Клітинського й учасників російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний "Джус") і Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"), які поховані на Аскольдовій могилі.

"Крім того, на Лук’янівському цвинтарі у столиці від глави держави встановлено кошик квітів до могили, де покоїться прах добровольців Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича, які у 1918 році взяли участь у бою під станцією Крути та загинули від куль більшовицьких окупантів", - ідеться в повідомленні.