Залужний у День пам'яті Героїв Крут: Українські воїни знову дають бій російським загарбникам і доводять - Україна була, є і буде вільною і незалежною

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у День пам'яті Героїв Крут подякував усім, хто захищає державу, її незалежність і майбутнє.

"29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва. Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять - Україна була, є і буде вільною і незалежною. Шануємо пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами, який став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний подякував кожному, хто зараз захищає державу, її незалежність і майбутнє.