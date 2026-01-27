Інтерфакс-Україна
Події
17:07 27.01.2026

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

2 хв читати
Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

Молодь є однією із затребуваних категорій на ринку праці, проте за підсумками 2025 року підприємці фіксують зростання кількості звільнень молодих працівників після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років, йдеться в результатах аналізу ринку праці у 2025 році від "OLX Робота".

"Компанії повідомили про низку нових викликів. 59% опитаних зазначили, що зросла кількість звільнень серед молоді, ще 54% – про ускладнення пошуку молодих кандидатів", - підкреслюється в дослідженні.

Крім того, 43% повідомили про зменшення кількості відгуків/кандидатів на вакансії від молоді.

Натомість зросла частка компаній, готових працевлаштувати вразливі верстви населення: 39% вже мають у штаті осіб з інвалідністю (26% у 2024 році). Також деякі роботодавці готові наймати іноземців, проте таких значно менше - 13%.

В "OLX Робота" пояснюють, що такі показники є наслідком поглиблення кадрової кризи, яке продовжилось з попереднього року. Це спричинило активніший найм осіб старшого віку, зі статусом УБД чи з інвалідністю.

Щодо рівня зарплат, то оплата праці в регіональному розрізі зросла всюди, найбільше у Київській (на 36%) та Закарпатській (+36%) областях - до 29,3 тис. та 28,5 тис. грн відповідно. Проте найвища медіанна зарплата по вакансіям зафіксована у Львівській області - на рівні 29,75 тис. грн.

Загалом за результатами 2025 року медіанна зарплата зросла на 23% порівняно з 2024 роком - до 25 тис. грн.

Серед професій, у 2025 році найбільше зростання зарплати зафіксоване для комплектувальників (+59%, до 29,5 тис. грн), менеджерів у готельно-ресторанній справі (+50%, до 30 тис. грн), товарознавців (+40%, до 25,25 тис. грн), пекарів (+40%, до 31,5 тис. грн) та мулярів (+38%, до 55 тис. грн). Також зафіксовані випадки, коли рівень зарплати знижувався: машиніста екскаватора (-30%, до 12 тис. грн), домробітника (-19%, до 11 тис. грн)., системного адміністратора (-9%, до 25 тис. грн), майстра з ремонту комп’ютерної техніки (-7%, до 32,5 тис. грн), а також дизайнера (-3%, до 25,75 тис. грн).

Підкреслюється, що найбільше зростання кількості оголошень з пропозицією роботи зафіксували на посаду менеджера по роботі з клієнтами у сфері торгівлі (+160%). Серед пошукачів роботи була помітною активність на вакансії для кандидатів без досвіду, у цій категорії кількість відгуків за рік стала вищою на 111%.

За кількістю відгуків у грудні-2025 лідерами стали вакансії різноробочого та пакувальника. Позитивні зміни відбулись і щодо медіанних зарплат: на обидві професії вона становить 22,5 тис. грн (на 13-15% більше, ніж у грудні 2024).

Теги: #опитування #olx

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:39 27.01.2026
Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

10:29 26.01.2026
Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

16:53 19.01.2026
Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

09:45 19.01.2026
КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

10:22 16.01.2026
Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

10:14 16.01.2026
Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

10:01 16.01.2026
Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

14:38 12.01.2026
У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

10:19 07.01.2026
Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

10:26 05.01.2026
КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Жовква: Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні

В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

Ворог просувається в Оріхово-Василівці – DeepState

Російськи заяви про взяття Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності – Угруповання об'єднаних сил

У Раді створюють робочу групу для імплементації в законодавство Європейського акту зі свободи медіа

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА