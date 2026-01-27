Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

Молодь є однією із затребуваних категорій на ринку праці, проте за підсумками 2025 року підприємці фіксують зростання кількості звільнень молодих працівників після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років, йдеться в результатах аналізу ринку праці у 2025 році від "OLX Робота".

"Компанії повідомили про низку нових викликів. 59% опитаних зазначили, що зросла кількість звільнень серед молоді, ще 54% – про ускладнення пошуку молодих кандидатів", - підкреслюється в дослідженні.

Крім того, 43% повідомили про зменшення кількості відгуків/кандидатів на вакансії від молоді.

Натомість зросла частка компаній, готових працевлаштувати вразливі верстви населення: 39% вже мають у штаті осіб з інвалідністю (26% у 2024 році). Також деякі роботодавці готові наймати іноземців, проте таких значно менше - 13%.

В "OLX Робота" пояснюють, що такі показники є наслідком поглиблення кадрової кризи, яке продовжилось з попереднього року. Це спричинило активніший найм осіб старшого віку, зі статусом УБД чи з інвалідністю.

Щодо рівня зарплат, то оплата праці в регіональному розрізі зросла всюди, найбільше у Київській (на 36%) та Закарпатській (+36%) областях - до 29,3 тис. та 28,5 тис. грн відповідно. Проте найвища медіанна зарплата по вакансіям зафіксована у Львівській області - на рівні 29,75 тис. грн.

Загалом за результатами 2025 року медіанна зарплата зросла на 23% порівняно з 2024 роком - до 25 тис. грн.

Серед професій, у 2025 році найбільше зростання зарплати зафіксоване для комплектувальників (+59%, до 29,5 тис. грн), менеджерів у готельно-ресторанній справі (+50%, до 30 тис. грн), товарознавців (+40%, до 25,25 тис. грн), пекарів (+40%, до 31,5 тис. грн) та мулярів (+38%, до 55 тис. грн). Також зафіксовані випадки, коли рівень зарплати знижувався: машиніста екскаватора (-30%, до 12 тис. грн), домробітника (-19%, до 11 тис. грн)., системного адміністратора (-9%, до 25 тис. грн), майстра з ремонту комп’ютерної техніки (-7%, до 32,5 тис. грн), а також дизайнера (-3%, до 25,75 тис. грн).

Підкреслюється, що найбільше зростання кількості оголошень з пропозицією роботи зафіксували на посаду менеджера по роботі з клієнтами у сфері торгівлі (+160%). Серед пошукачів роботи була помітною активність на вакансії для кандидатів без досвіду, у цій категорії кількість відгуків за рік стала вищою на 111%.

За кількістю відгуків у грудні-2025 лідерами стали вакансії різноробочого та пакувальника. Позитивні зміни відбулись і щодо медіанних зарплат: на обидві професії вона становить 22,5 тис. грн (на 13-15% більше, ніж у грудні 2024).