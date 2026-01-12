У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

Опитування про найменування чотирьох скверів у різних районах Києва проходить у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно найменувати: сквер на проспекті Володимира Івасюка, 16 в Оболонському районі на честь доктора медичних наук Світлани Катоніної, яка у 1977-1996 роках була однією з наукових керівників дитячої лікарні "Охматдит"; сквер на розі вулиць Джохара Дудаєва та Єреванської у Солом’янському районі на честь лідера чеченського визвольного руху Джохара Дудаєва; сквер між вулицею Мирослава Поповича і проспектом Академіка Палладіна у Святошинському районі на честь загиблого Захисника України Андрія Полякова; сквер на розі вулиць Митрофана Довнар-Запольського та Ростиславської у Шевченківському районі - "Сквером Героїв Територіальної оборони України".

Опитування триватимуть до 25 січня 2026 року.