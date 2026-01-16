Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Фото: Міністерство оборони України

Абсолютна більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір, незважаючи на російські просування на фронті, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Абсолютна більшість респондентів – 77% – поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір. Поділяють більш песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний – 12%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в п’ятницю.

Опитування проводилось упродовж 9-14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.