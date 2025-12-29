Інтерфакс-Україна
18:07 29.12.2025

Вступ до Європейського Союзу підтримують 59% українців – опитування

Вступ до Європейського Союзу залишається пріоритетом більшості українців (59%) попри зовнішні та внутрішні виклики, які виникають на цьому шляху, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

"Станом на грудень 2024 року 69% населення підтримували вступ до ЄС. Попри зниження підтримки євроінтеграційного шляху у 2025 році до 59%, орієнтація на вступ до ЄС залишається на найвищому рівні порівняно з роками до повномасштабного вторгнення. Зниження підтримки вступу до ЄС протягом року варто розглядати не як зростання антиєвропейських настроїв у країні, а в ширшому контексті втоми та розчарування суспільства через сповільнення темпів змін порівняно з початком повномасштабного вторгнення", - йдеться у дослідженні.

Європейський курс України підтримують у всіх макрорегіонах, але інтенсивність підтримки різна.

"У західних областях підтримка вступу до ЄС є найвищою (79%). У центральних підтримка також висока, хоча менш одностайна (62%). У південних та східних областях частка прихильників вступу до ЄС нижча, але навіть там ЄС залишається першим вибором порівняно з іншими опціями (44,5% і 38% відповідно). Водночас у Південному та Східному макрорегіонах більше тих, хто обирає не приєднуватися до жодного союзу (32% і 33%), а також більше тих, хто не визначився з відповіддю (19% і 24%)", - пишуть соціологи.

Зазначається, що серед тих, хто вірить у перемогу України, підтримка вступу до ЄС дуже висока (73%). "Водночас серед тих, хто не вірить у перемогу, підтримка ЄС становить лише 29%. У цій групі помітно більше тих, хто обирає не приєднуватися до жодного союзу (41%), а також більше респондентів, які не мають чіткої позиції з цього питання (23%)", - свідчать результати опитування.

Всеукраїнське опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року.

Методом face-to-face було опитано 2 000 респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі, коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року, за віком, статтю, типом поселення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #опитування #вступ_в_єс

