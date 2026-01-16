Інтерфакс-Україна
10:22 16.01.2026

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців вважають, що у випадку заморожування війни Росія спробує напасти знову, і в той же час вірять, що Європа надасть необхідну підтримку у випадку повторного вторгнення, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Більшість українців – 57% – навіть у разі "заморожування" війни за нинішньою лінією фронту і отримання гарантій безпеки очікують, що Росія спробує знову напасти. Ще 26% оцінюють імовірність як 50 на 50 (що також відображає доволі суттєві побоювання повторного нападу)", - зазначається у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в п’ятницю.

У той же час лише 11% українців вважають, що Росія не буде знову нападати.

Якщо ж Росія за таких умов нападе, то 59% очікують, що Європа все-таки надасть усю необхідну підтримку для відбиття нападу – при цьому вважають, що не надасть 31%.

Щодо США простежуються значні сумніви і лише 39% очікують, що США нададуть всю необхідну підтримку. Вважають, що США не нададуть підтримку – 40%, а ще 20% не змогли визначитися із своєю думкою.

Опитування проводилося упродовж 9-14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

