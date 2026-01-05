Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють 35% - КМІС

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють – 35%, баланс довіри-недовіри становить +24%, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 26 листопада до 29 грудня 2025 року.

"В. Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють – 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні, тобто в цілому за підсумками грудня рівень довіри до президента залишався без змін порівняно із ситуацією декілька місяців тому (зокрема, до появи інформації про корупцію в енергетичному секторі)", йдеться у повідомленні КМІС за підсумками дослідження у понеділок на сайті.

Водночас, як зазначається, показники довіри до президента є дуже динамічні та контекстно залежні (особливо, який порядок денний домінує в суспільних обговореннях – внутрішні питання, як-от державне управління, корупція, тощо, чи зовнішні питання, як-от відносини з партнерами і перемовини про мир). Серед респондентів, яких було опитано в листопаді (26-30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у перші половині грудня (1-13 грудня) – 63%.

Проте серед респондентів, опитаних у другій половині грудня (14-29 грудня), 55% висловили довіру Зеленському. "Тому в цілому можна бачити, що президент втратив близько 10 процентних пунктів довіри після оприлюднення інформації про корупцію в енергетиці, але далі на тлі міжнародної ситуації (перемовин щодо миру) ми бачимо черговий раунд "згуртування навколо прапора" і посилення довіри до президента. Проте на кінець грудня сила такого "згуртування" дещо ослабла і скоріше була тенденція до незначного, але зниження довіри. У будь-якому випадку на кінець 2025 року рівень довіри до президента є вищим, ніж на кінець 2024 року (хоча протягом 2025 року піковою підтримка була на початку травня)", - зазначено у повідомленні КМІС.

"Можна очікувати, що і далі (навіть прямо зараз з урахуванням, наприклад, кадрових змін) показник довіри до президента буде лишатися динамічним", - зазначають соціологи.

КМІС виділяє ще один важливий аспект довіри до президента – те, що серед 59% тих, хто йому довіряє, "повністю" довіряють – 26%, а "скоріше" довіряють – 33%. Опитування КМІС у вересні-жовтні 2025 року показало одну з принципових відмінностей між цими категоріями. Так, ті, хто "повністю" довіряють Зеленському, і після війни хотіли би бачити його президентом. А ті, хто "скоріше" йому довіряють, здебільшого хочуть бачити когось нового лідером України (причому "нового" означає когось з саме нової генерації лідерів, а не когось з нинішньої опозиції).

Також треба зазначити, що серед 35% тих, хто не довіряє Президенту, 23% "зовсім" не довіряють, а 12% – "скоріше" не довіряють (і ці сегменти також мають відмінні погляди з окремих питань).

КМІС упродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються довіри до президента Зеленського, проведення національних виборів, сприйняття боротьби з корупцією в Україні та руху країни до демократії. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) був опитаний 1001 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.