Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/26

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який бере участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі, під час виступу наголосив, що українські Збройні сили наразі є опорою трансатлантичної безпеки, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"Підтримуючи Україну, тепер кожен розуміє, що ви не лише допомагаєте нам, ви інвестуєте у власну безпеку, зміцнюючи безпеку, а захист України — це захист Європи", – сказав Порошенко, звертаючись до генсека НАТО Марка Рютте та всіх союзників.

"Якщо НАТО — це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора. НАТО залишається найсильнішим і найнадійнішим гарантом безпеки, що існує. Я скептично ставлюся до того, що зараз у нас є інші гарантії безпеки, які ми обговорюємо з 2024 року. Але гарантії безпеки — це лише перехідний період до повноправного членства України", – зазначив політик.

Порошенко висловив переконання, що ЗСУ "може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація".