Інтерфакс-Україна
Політика
16:06 26.01.2026

Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

1 хв читати
Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/26

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який бере участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі, під час виступу наголосив, що українські Збройні сили наразі є опорою трансатлантичної безпеки, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

"Підтримуючи Україну, тепер кожен розуміє, що ви не лише допомагаєте нам, ви інвестуєте у власну безпеку, зміцнюючи безпеку, а захист України — це захист Європи", – сказав Порошенко, звертаючись до генсека НАТО Марка Рютте та всіх союзників.

"Якщо НАТО — це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна - її опора. НАТО залишається найсильнішим і найнадійнішим гарантом безпеки, що існує. Я скептично ставлюся до того, що зараз у нас є інші гарантії безпеки, які ми обговорюємо з 2024 року. Але гарантії безпеки — це лише перехідний період до повноправного членства України", – зазначив політик.

Порошенко висловив переконання, що ЗСУ "може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку зрештою підтримає кожна європейська нація".

 

Теги: #рютте #нато #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 24.01.2026
Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

19:06 23.01.2026
Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

20:59 22.01.2026
Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

17:44 22.01.2026
Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

15:37 22.01.2026
В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

15:12 22.01.2026
Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

09:37 22.01.2026
Рютте в Давосі: наш головний ворог – Росія

Рютте в Давосі: наш головний ворог – Росія

19:20 21.01.2026
Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

12:33 21.01.2026
Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

12:18 20.01.2026
Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Президент Тайваню щодо України: Будь-яка допомога агресору або порушення ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними

Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

Дорожня карта ЄС передбачає прискорений вступ України до 2027 року – Орбан

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

Ексзаступник голови ЦВК: "Референдум про мир" є радше політичною метафорою, ніж визначеним правовим інструментом

Головний мишолов резиденції уряду Великої Британії знову сколихнув ЗМІ та соціальні мережі

Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Туск: Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА