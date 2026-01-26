Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував інформацію, що рамкова угода щодо Гренландії, яка була досягнута в Давосі з президентом США Дональдом Трампом, що дозволило знизити напруження між європейськими та американськими союзниками, нібито передбачала обмін на гарантії безпеки для України.

"Ні, немає жодного зв’язку з боку США. Один із вас (депутатів Європарламенту – ІФ-У) зазначив, що ходили чутки про зв’язок", - сказав Рютте в понеділок у Брюсселі на спільному засіданні комітетів Європейського парламенту з питань оборони та питань зовнішньої політики.