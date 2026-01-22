Інтерфакс-Україна
15:07 22.01.2026

США на переговорах щодо Гренландії отримають все, що їх цікавить, - Трамп

Переговори щодо Гренландії дадуть США карт-бланш щодо розміщення оборонної структури на острові, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Поки що все ще обговорюються деталі, але в цілому мова йде про повний доступ", - сказав він у четвер в ефірі телеканалу Fox News, зазначивши, зокрема, що США отримають дозвіл на розміщення в Гренландії елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".

"Ми отримуємо все, що хочемо", - додав Трамп.

При цьому він застеріг тих, "хто вирішить постріляти" в Гренландії - "це стане проблемою для самої Гренландії".

