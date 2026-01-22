Інтерфакс-Україна
Події
15:20 22.01.2026

Голова освітнього комітету Ради закликає громади не маніпулювати надбавками до зарплат вчителів

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак закликає громади не маніпулювати надбавками до заробітних плат вчителів.

"Дуже закликаю громади не маніпулювати надбавками. На підвищення заробітних плат держава адресно спрямувала бюджетні кошти… Громади та працівники закладів освіти точно знаходяться по одну сторону, і ця сторона – освітчене майбутнє наших дітей навіть у найвіддаленішому куточку нашої країни", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Також він розповів, що отримує листи від педагогів, де вони пишуть про зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в деяких громадах.

"З огляду на анонсований Комітетом моніторинг виплат за січень 2026 року, вважаю надзвичайно важливим проаналізувати, як саме формувалася заробітна плата педагогів, які надбавки і в яких розмірах були виплачені порівняно з груднем 2025 року, та не допустити перекладання фінансових проблем окремих галузей освіти на вчителів шкіл", - процитував він один із листів.

Як повідомлялося, 21 січня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування провести моніторинг виплат працівникам закладів загальної середньої освіти за січень 2026 року.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.

