Кабмін передбачив для журналістів державних і комунальних медіа 2% надбавки за кожен рік стажу

Кабінет міністрів України передбачив для журналістів державних і комунальних медіа щомісячну надбавку за вислугу років на рівні 2% посадового окладу за кожен календарний рік стажу, але не більш як 30% окладу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідним рішенням, ухваленим урядом в середу, зокрема, передбачено, що посадові оклади журналістів державних і комунальних суб’єктів у сфері медіа, посади яких прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, встановлюються на рівні посадових окладів на посадах державної служби сім’ї "Комунікація та інформаційне забезпечення" з урахуванням рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів.