Інтерфакс-Україна
Події
09:53 04.09.2025

Кабмін передбачив для журналістів державних і комунальних медіа 2% надбавки за кожен рік стажу

1 хв читати
Кабмін передбачив для журналістів державних і комунальних медіа 2% надбавки за кожен рік стажу

Кабінет міністрів України передбачив для журналістів державних і комунальних медіа щомісячну надбавку за вислугу років на рівні 2% посадового окладу за кожен календарний рік стажу, але не більш як 30% окладу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідним рішенням, ухваленим урядом в середу, зокрема, передбачено, що посадові оклади журналістів державних і комунальних суб’єктів у сфері медіа, посади яких прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, встановлюються на рівні посадових окладів на посадах державної служби сім’ї "Комунікація та інформаційне забезпечення" з урахуванням рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів.

Теги: #журналісти #надбавки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 28.08.2025
Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

16:10 30.06.2025
ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

18:22 23.06.2025
МЗС організувало третій престур африканських журналістів до України

МЗС організувало третій престур африканських журналістів до України

18:31 12.06.2025
Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

18:16 06.06.2025
Війна забрала життя вже 113 працівників ЗМІ, зокрема 15 під час виконання професійних обов’язків – ІМІ

Війна забрала життя вже 113 працівників ЗМІ, зокрема 15 під час виконання професійних обов’язків – ІМІ

18:54 03.06.2025
ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

16:32 15.05.2025
Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

13:09 15.05.2025
Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

14:37 11.04.2025
ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

16:13 05.04.2025
ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

ВАЖЛИВЕ

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

ОСТАННЄ

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

Прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах Миколаєва за два тижні - Свириденко

У лікарні Сум помер чоловік, поранений під час обстрілу 26 серпня

У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

Кабмін ліквідував Координаційну раду з реформи освіти та низку оргкомітетів

Шмигаль запропонував Новій Зеландії співробітництво у виробництві морських дронів

Кабмін пропонує припинити участь України в угоді СНД про взаємне визнання ліцензій на будівельну діяльність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА