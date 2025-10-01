ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Російську Федерацію звільнити 26 українських журналістів з полону, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію мого авторства "Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, утримуваних у полоні Російською Федерацією", - повідомила Кравчук у Фейсбуці у середу.

За її словами, резолюцію підтримали 128 делегатів ПАРЄ.

Вона підкреслила, що у документі зазначається, що з початку повномасштабної війни

зафіксовано понад 800 злочинів Росії проти журналістів і медіа, 26 українських журналістів досі у російському полоні.

Кравчук розповіла, що резолюція вимагає від Росії негайно звільнити всіх українських журналістів, яких незаконно утримують у російських тюрмах та на окупованих територіях, надати інформацію про місце перебування та стан здоров’я полонених, а також допустити до них Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Резолюція також вимагає від РФ припинити практику катувань, убивств та переслідувань журналістів, яка ведеться роками – спершу в окупованому Криму, а з 2022-го і на інших територіях.

"Вперше Резолюція ПАРЄ використовує термін "громадянські журналісти". Зокрема,

зазначається, що громадянські журналісти в Криму щодня ризикують, щоб висвітлювати події окупації. Здебільшого це не професійні журналісти, а кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, більшість з яких змушені працювати анонімно заради своєї безпеки. Часто саме вони стають жертвами переслідувань", - написала народна депутатка.

Вона також відзначила, що резолюція запроваджує щорічну церемонію пам’яті в ПАРЄ — "Victory for Victoria" – "Перемога для Вікторії".

"Це буде окремий день під час осінньої сесії, коли ми вшановуватимемо журналістів та воєнних кореспондентів, які ризикують власним жіттям, виконуючи свій професійний обов’язок. Назва обрана на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка була захоплена російськими військовими, зазнала катувань і загинула в полоні", - наголосила Кравчук.

За словами Кравчук, ПАРЄ також закликала держави-члени Ради Європи підтримати українських журналістів: фінансово, програмами менторства, інтеграцією тих, хто змушений був виїхати, до європейських редакцій.