Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Згідно даних розвідки, Росія вже поставила завдання, щоб була можливість голосувати в українців, які знаходяться на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях для невизнання виборів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія на сьогодні зранку, у мене була доповідь розвідки Служби зовнішньої розвідки України, Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією", - сказав Зеленський журналістам у суботу.

Президент пояснив, що росіяни так роблять, через те, що на цих територіях живе велика кількість людей, "і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів".

"Як ви бачите, Росії все одно, яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Я завжди про це говорю. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі відповіді щодо нелегітимності української влади", - наголосив Зеленський.