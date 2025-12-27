Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.

«Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки», - сказав Зеленський журналістам у суботу.

Президент також додав, що буде підіймати з лідерами сенсативні питання, які є в цих документах.

Крім того, за його словами, партнери отримають всі деталі щодо постачання систем ППО, і ракет до них.

«У нас не вистачає додаткових систем ППО, і ви це бачите, вони це знають, всі деталі від нас вони отримають. Нам потрібні системне постачання систем і ракет. Ракет потрібно більше», - додав Зеленський.