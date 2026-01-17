Україна у 2025р наростила експорт чавуну в тоннах більш ніж наполовину, постачала переважно до США

Україна у 2025 році збільшила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 53,5% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 980,620 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, за окреслений період експорт чавуну у грошовому вираженні зріс на 51,9% - до $759,882 млн.

При цьому експорт здійснювався переважно до США (68,25% поставок у грошовому вираженні), Італії (20,26%) і Туреччини (3,63%).

За 12 місяців минулого року країна імпортувала 39 тис. тонн на $78 тис. з Німеччини (51,95%) та Бразилії (48,05%), тоді як у січні-грудні-2024 було завезено 38 тонн чавуну на $90 тис.

Як повідомлялося, США з 12 березня поточного року згідно з рішенням президента Дональда Трампа почали стягувати 25%-е мито на імпорт української сталевої металопродукції, крім чавуну.

Україна 2024 року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 3,4% порівняно з 2023 роком - до 1 млн 290,622 тис. тонн, у грошовому вираженні на 6,1% - до $500,341 млн. Експорт здійснювали переважно до США (72,64% поставок у грошовому вираженні), Туреччини (8,03%) та Італії (7,30%).

За весь 2024 рік країна імпортувала 38 тонн чавуну на $90 тис. з Німеччини, тоді як за аналогічний період 2023 року ввезла 154 тонни чавуну на $156 тис.