Інтерфакс-Україна
Події
00:40 26.12.2025

Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

1 хв читати

Плани РФ збільшити втричі виробництво зрідженого природного газу (ЗПГ) та заповнити його експортом п'яту частину світового ринку відкладено через санкції, повідомила агенція Bloomberg, посилаючись на віце-прем'єр-міністра РФ Олександра Новака.

"Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 мільйонів тонн виробництва зрідженого природного газу на рік. Очевидно, що через обмеження санкцій буде затримка на кілька років", - цитує Bloomberg сказане Новаком в інтерв'ю державному телеканалу, опублікованому в четвер.

"Раніше Росія прагнула виробляти 100 мільйонів тонн переохолодженого палива до 2030 року, досягнувши світової частки ринку в 20%. Однак західні країни, включаючи США, запровадили кілька раундів енергетичних санкцій, зокрема на зріджений природний газ, щоб зменшити доходи Кремля, які фінансують війну в Україні", - зазначає Bloomberg.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-25/sanctions-delay-russia-s-plan-to-triple-lng-output-novak-says

Теги: #виробництво #газ #рф #провал #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

14:04 25.12.2025
Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

03:11 25.12.2025
Індійський нафтопереробник Reliance відновив закупівлі російської нафти через несанкційних постачальників - ЗМІ

Індійський нафтопереробник Reliance відновив закупівлі російської нафти через несанкційних постачальників - ЗМІ

16:08 24.12.2025
РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

12:22 24.12.2025
Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

18:32 22.12.2025
Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

18:24 22.12.2025
В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

23:33 19.12.2025
Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

14:07 18.12.2025
AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

05:26 17.12.2025
Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

Росіяни скинули КАБи на Запорізький район, постраждало четверо людей

Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА