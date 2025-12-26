Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

Плани РФ збільшити втричі виробництво зрідженого природного газу (ЗПГ) та заповнити його експортом п'яту частину світового ринку відкладено через санкції, повідомила агенція Bloomberg, посилаючись на віце-прем'єр-міністра РФ Олександра Новака.

"Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 мільйонів тонн виробництва зрідженого природного газу на рік. Очевидно, що через обмеження санкцій буде затримка на кілька років", - цитує Bloomberg сказане Новаком в інтерв'ю державному телеканалу, опублікованому в четвер.

"Раніше Росія прагнула виробляти 100 мільйонів тонн переохолодженого палива до 2030 року, досягнувши світової частки ринку в 20%. Однак західні країни, включаючи США, запровадили кілька раундів енергетичних санкцій, зокрема на зріджений природний газ, щоб зменшити доходи Кремля, які фінансують війну в Україні", - зазначає Bloomberg.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-25/sanctions-delay-russia-s-plan-to-triple-lng-output-novak-says