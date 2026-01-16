Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Федеральна поліція Німеччини заборонила російському танкеру "Tavian" прохід через територіальні води країни, демонструючи рішучий підхід Берліна до боротьби з так званим російським "тіньовим" флотом, повідомляє Tagesschau.

10 січня "Tavian", який перебуває у санкційному списку США з 2021 року, рухався до Балтійського моря. Під час перевірки Федеральна поліція виявила фальшивий прапор та підроблений ідентифікаційний номер корабля. Після втручання правоохоронців танкер змінив курс і залишив Балтійське море.

"Інцидент став сигналом для більш рішучих дій щодо російського "тіньового" флоту, який щомісяця доставляє нафту на ринок на мільярди доларів, обходячи санкційні обмеження. Політики наголошують на необхідності суворого контролю", - йдеться в повідомленні.

За даними безпекових джерел, у випадку з "Tavian" поблизу не було російських військових кораблів, що дозволило німецьким органам діяти рішуче, підкреслюючи готовність Берліна реагувати на потенційні екологічні, шпигунські та саботажні загрози.

Голова Парламентського контрольного органу Марко Генріхманн (CDU) підкреслив: "Ми не можемо дозволити тиранам цього світу, включно з Путіним, нас принижувати. Порушення закону не можна залишати без наслідків"

Джерело: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/schattenflotte-vorgehen-100.html