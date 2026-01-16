Низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби через обрив контактного дроту

Внаслідок обриву контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби, йдеться у повідомленні групи "Укрзалізниця: приміські поїзди" у п’ятницю.

Зазначається, що мова йде про поїзди №6041 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр, №6044 та №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський, №6906 Київ-Пасажирський – Ніжин та №6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.

Водночас, альтернативою для руху є потяги №6912 Київ-Волинський – Ніжин та №6923 Ніжин – Київ-Київ-Пасажирський, уточнили в групі.

Крім того, можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів, додали у повідомленні.