Інтерфакс-Україна
Події
12:47 09.01.2026

Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

1 хв читати
Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

АТ "Укрзалізниця" внаслідок спричиненої аномальними погодними умовами затримки низки поїздів, відправить частину рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку, зокрема, поїзд №219 Дніпро-Київ затримується, орієнтовно, на 4 год, №178 Івано-Франківськ - Київ, №143 Суми-Рахів та №771 Київ-Хмельницький – кожен на 3 год, йдеться у повідомленні компанії.

"Час затримки орієнтовний і може змінюватися. Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах", – зазначено у Телеграм-каналі "Укрзалізниці" у п’ятницю.

Приблизно на 1 год 30 хв. затримуються поїзди №114 Ужгород-Харків, №60 Чоп-Київ, №158 Чоп-Львів та №48/104 Чоп, Львів-Барвінкове

Потяги №42 Трускавець-Дніпро, №57 Ясіня-Київ, №18 Ужгород-Харків мають орієнтовну затримку у русі на 1 год, №157 Львів-Чоп та №291 Київ-Львів – на 30 хв., а поїзд №6 Ясіня-Запоріжжя – на 2 год 30 хв., додали у компанії.

"Укрзалізниця" працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом ", – наголосили у компанії.

Як повідомлялось, через обледеніння контактної мережі на залізниці спостерігаються затримки руху 42 поїздів, серед яких 18 — далекого сполучення, 24 — приміські.

