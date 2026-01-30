НАБУ: Фіксуємо хвилю фейків про діяльність антикорупційних органів, мета яких - дискредитація

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявляє про фіксацію хвилі фейків, які мають на меті дискредитацію антикорупційних органів, - дезінформація поширюється через ресурси, ймовірно, пов’язані з РФ.

"Останніми місяцями фіксуємо хвилю фейків про діяльність НАБУ та САП! Через сумнівні ресурси та акаунти, ймовірно пов’язані з рф, поширюється дезінформація про "корупційні схеми" за участі українських та європейських топпосадовців", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

В НАБУ зазначають, що мета ворога — "дискредитувати антикорупційні органи та вплинути на думку партнерів, щоб підірвати підтримку України".

Бюро закликає не поширювати сумнівні "сенсації" та довіряти лише офіційним джерелам: nabu.gov.ua, facebook.com/nabu.gov.ua, t.me/nab_ukraine, x.com/nab_ukr, youtube.com/@NABUofficial, instagram.com/nab_ukraine, facebook.com/sap.gov.ua.