В результаті обшуку на митному посту "Луцьк" вилучено понад $850 тис. – НАБУ

Фото: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційній прокуратури (САП) провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, в результаті обшуку на одному з об’єктів нерухомості вилучено понад $850 тис.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу. За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад $850 тис.", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

"Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", – повідомили у НАБУ.