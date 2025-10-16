Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

Співробітники Державної митної служби України (ДМС) та Державної прикордонної служби України (ДПС) у пункті пропуску "Порубне - Сірет" на українсько-румунському кордоні у вантажівці з підгузками виявили чоловіка.

Як повідомляється в Телеграм-каналі ДМС в четвер, вантажний автомобіль прибув зі Стамбула. Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію - силует, схожий на постать людини.

"Посадові особи митниці поінформували прикордонників та спільно провели огляд вантажного відділення. Серед підгузків було знайдено чоловіка, ймовірно громадянина Сирії", - зазначають в ДМС.

Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції.