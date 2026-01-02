Інтерфакс-Україна
15:42 02.01.2026

Україна залучила понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році – Міноборони

Україні вдалося залучити понад $45 млрд міжнародної безпекової допомоги у 2025 році, що стало найвищим показником від початку повномасштабної війни, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Нашій державі вдалося залучити понад $45 млрд допомоги – це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж торік. Ключовими напрямами підтримки у 2025 році стали: озброєння та боєприпаси; розвиток ППО та ПРО; інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК; навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, понад $6 млрд спрямовано на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в межах "данської моделі". Шмигаль зазначив, що майже $3 млрд Україна отримала за рахунок прибутків від заморожених російських активів у ЄС і Великій Британії. Ці кошти спрямовано на закупівлю озброєння та розвиток оборонної галузі.

"Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі. Щиро дякую кожному з наших партнерів за цю надзвичайно важливу підтримку", - наголосив очільник оборонного відомства.

