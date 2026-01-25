Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Війна Росії проти України, а також проти Молдови, Грузії, Чечні – це наслідки байдужості ключових держав світу наприкінці радянського часу, які поставали на Росію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Війна Росії проти України та інші російські війни проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – все це наслідки байдужості до правди наших з вами народів, правди, яку наші люди відчувають і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу. В 90-х роках та на початку ХХ століття, коли вони поставили на Росію, на перезавантаження з Росією, яке справді стало перевантаженням для усіх нас", - сказав Зеленський під час виступу на вшанування пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі у неділю.

Він додав, що "зараз ми стараємось зробити все, щоб таких помилок більше ніколи не було", і щоб "спільних дій вистачило для реального захисту України, значить Європи".

Президент закликав, щоб єднання Європи було ефективним на 100%, "щоб загрози Європі і кожному з наших народів просто більше не було".

"Політики Європи повинні цінувати той факт, що вони представляють вільні та незалежні держави, що їм не доводиться бути зараз командирами повстань проти імперії чи проти окупантів. Зарано розслаблятися в Європі, коли російська воєнна машина не заглохла, а диктатори поруч з Європою не слабшають. Вони усі дивляться на Європу, на нас, як на здобич", - наголосив Зеленський.