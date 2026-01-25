Інтерфакс-Україна
12:02 25.01.2026

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив з президентом Литви Гітанасом Наусєдою передусім "про підтримку української енергосистеми".

"Росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - зазначив також Зеленський.

Як повідомялося, у неділю Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Вільнюса.

У Вільнюсі Зеленський візьме участь у заходах з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання та зустрінеться також з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

