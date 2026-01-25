Інтерфакс-Україна
11:47 25.01.2026

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

Фото: ДСНС Києва

1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці, повідомляє МВС у неділю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону "Єдині новини", що наразі працює 91 пункт обігріву ДСНС, які розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва, інформує МВС у телеграм-каналі.

"Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів", - зазначив міністр.

У пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Міністр наголосив, що рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. У районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

Робота триває цілодобово й буде продовжуватися, поки ситуація не стабілізується.

Теги: #київ #пункти_незламності

