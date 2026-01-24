Інтерфакс-Україна
Події
18:32 24.01.2026

В Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після російської атаки – Кличко

1 хв читати
В Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після російської атаки – Кличко
Фото: Київська міська рада

У Києві внаслідок російської нічної атаки в суботу, 24 січня, без тепла залишаються 3300 багатоповерхівок, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян. Водопостачання вже відновили", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Теги: #київ #теплопостачання #кличко

