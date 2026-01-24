Інтерфакс-Україна
03:34 24.01.2026

Кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зафіксовано перебої з комунікаціями – Кличко

Кількість постраждалих у Києві сягнула чотирьох, також фіксуються перебої з комунікаціями, повідомив мер Віталій Кличко.

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", - написав він у телеграмі.

За словами мера, наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

