18:26 23.01.2026

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

Фото: Київська міська рада

У Києві станом на 18:00 п’ятниці, 23 січня, без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок, повідомив мер Віталій Кличко.

"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", – написав він у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.

 

Теги: #київ #теплопостачання

