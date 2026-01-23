У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

Фото: Київська міська рада

У Києві станом на 18:00 п’ятниці, 23 січня, без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок, повідомив мер Віталій Кличко.

"На 18:00 без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня", – написав він у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.